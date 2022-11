JUHTKIRI ⟩ Jätkem autovõtmed kindlasti tasku!

Kuritegevus Saaremaal on aastate kõrgeimal tasemel, näitab statistika. Numbrid on suuremad, kuid kindlasti tuleb vaadata ka nende taha. Kauplustest varastab paar inimest, autodega käivad lõbusõitu tegemas ühed ja samad noored, liikluses patustajate püüdmiseks on politsei ise rohkem vaeva näinud ning ka kodanikuaktiivsus suureneb iga aastaga.