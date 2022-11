LIHTNE KÜSIMUS ⟩ Kes ei jaksa kõnniteed puhastada, peab maksma

Saaremaa abivallavanem Kaarel Tang: Erandeid siin paraku ei ole. Saaremaa valla heakorraeeskirja järgi on vastavalt ehitusseadustikule kõik teega külgnevate kinnistute omanikud kohustatud Kuressaare linnas ja alevikes korraldama sõidutee ja kinnistu vahel asuva kõnnitee koristuse, sealhulgas lume- ja libedusetõrje tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda.

Kui omanik ei ela näiteks alaliselt Kuressaares, siis on tal kohustus kõnnitee ikka korras hoida ja selleks tuleb pöörduda eraettevõtjate poole, kes teostavad talvel talihoolet tasu eest.

Kuressaare Linnamajanduse juhataja Marek Koppel: Linnamajandusel on hoolduskohustus teostada talihoolet kõnniteedel, mis on Saaremaa vallale kuuluvate kinnistute ümber, ja lisaks oleme aasta-aastalt võtnud hooldada aina rohkem kõnniteid, mis on kas rekonstrueeritud või tehtud Kuressaarde juurde.