MAAILM ⟩ Kas Jeesus Kristus võis olla transsooline?

Londoni päevaleht The Telegraph kirjutab, et hiljuti näitas kolledži nooremteadur Joshua Heath jutluse ajal koguduse liikmetele kesk- ja renessansiaja maale, millel on kujutatud Jeesuse ristilöömist, ja võrdles Jeesuse kehal olevat haava vagiinaga. Koguduseliikmed rääkisid ajalehele, et nad lahkusid teenistuselt, pisarad silmis, ja nimetasid sellist tegu ketserluseks.