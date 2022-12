TOIT ⟩ Talveõhtul saab kena “keretäie” pikalt õlles hautatud veiselihast

Mikko Laaster, Kuressaare jahisadamas asuva Hafeni resto peakokk ütleb, et veist pole keeruline teha. Inimesed veidi ehk pelgavad veiseliha seepärast, et see on kübeke kallim kui mõni muu liha ning arvatakse, et kui pole varem teinud, siis keeratakse lihatükk kindlasti tuksi. Siis oleks nagu kulutatud rahast kahju. Tegelikult pole veises aga keerulist midagi. Veiseliha tuleb lihtsalt kiiresti kuumalt pannilt läbi lasta, et mahlad lihatüki sisse jääksid. Kui see tehtud, ei saa tuksi minna suurt miskit.