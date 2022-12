KÜLAVAHELOOD ⟩ Tänugala neile, kes panustanud maakonna arengusse

Saare maakonna tegusate inimeste ja ühenduste tunnustusüritusele kutsuti aktiivsed külavanemad, külaseltside eestvedajad, aasta küla tiitlile kandideerinud külade elanikud, kogukondade elu korraldajad, kaunite kodudeomanikud, kogukondade toetajad. Viies kategoorias oli kandidaate koguni 61 Kolmkaunist kodu on valitud laureaatideks esitamaks tunnustuse saamiseks Eesti Vabariigi presidendile. 19. sajandi lõpus rajatud Välja talu Tõlluste mõisalähedal Iilaste külas on üks neist.

Rahvamaja laval tänukirja ja meeneid vastu võtmas käinud talu peremees, Tallinnas tegutsev arst Martin Lepiksoo ütles, et hooneid on nende pere juurde ehitanud. "Pidevalt muudame midagi. Rehielamu on vana, kõrvalhooned oleme Lõuna-Eestist Saaremaale toonud. Edaspidi kavatseme suitsusauna püsti panna. Sobivat pole siiani leidnud. Uut ei taha ehitada, vana on uhkem. Suvekööki tahame ka teha. Proua soovib veel kasvuhoonet. Plaane on palju,"`annab peremees teada.