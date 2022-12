Tagantvaade esimesele aastale volikogus

Saaremaa valla volikogus on lauad seatud nii, et volinikud istuvad üksteise selja taga kuuekaupa ridades. Minu koht on viimases reas paremal nurgal. Seega osaledes istungil füüsiliselt kohal olles ei näe ma istungi jooksul sisuliselt ühegi volikogu liikme nägu. Ma ei tea, mis ilmega nad esinejaid kuulavad, kas üldse kuulavad, kuidas reageerivad. Minu jaoks on kuulaja vahetu tagasiside väga oluline, sest vaid nii saan aru ja mõistan, kas me räägime ühest asjast ja kas üldse on mõtet suud lahti teha.