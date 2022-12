Saaremaalt pärit Marina Jõgi on Tallink Eesti müügi- ja turundusjuht, kes kinnitab, et koroonaaeg pakkus müügiinimestele palju väljakutseid, kuid nüüd on turisminduses taas paremad ajad kätte jõudnud: "Laevad sõidavad ja reisijaid on."