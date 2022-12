KAASTUNNE ⟩ Lahkus Meie Maa omanik ja väljaandja Arne Pagil

Meie Maa väärikas juubelipidugi sai ära peetud, kus lehe tegevjuht Priit Rauniste lausus, et ilma Arneta ei oleks me täna juubelit tähistamas. Sajale aastale tuli aga lisa veel kolm aastat ja 20 päeva. Viimane lehenumber ilmus 22. aprillil 2022 ning tegevjuht kirjutas oma artiklis, et lehe väljaandmine on Pagilile maksma läinud kaks miljonit eurot. 29 aastat Meie Maa omanik olnud Arne märkis samas artiklis, et lõpetamine on väga raske otsus, aga midagi ei ole teha. Väga kurb on.