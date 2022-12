JUHTKIRI ⟩ Et uus tuleks parem!

Mis siis mööduvast aastast meelde jääb? Eeskätt muidugi sõda Ukrainas, mis on tugevasti mõjutanud ka paljude eestlaste elu ja turvatunnet. Kindlasti on üks lõppeva aasta märksõnu kosmilistesse kõrgustesse paiskunud hinnad, mis on seadnud paljud era-

isikud ja ettevõtted väga raskesse seisu. Ühe suurema katsumusena meenub alles mõni nädal tagasi Saaremaad räsinud detsembritorm. Birgit näitas ilmekalt, et päevade ja koguni nädalapikkused elektrikatkestused on võimalikud ka 21. sajandil.

Õnneks meenub 2022. aastast ka head. Eeskätt see, kui suur süda on meie inimestel. On ju nii palju neid, kes on nõu ja jõuga aidanud sõja jalust Eestisse pagenud inimesi ja neid, kes oma kodumaal vaenlasega võitlevad.