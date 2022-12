Muhu väina regatt külastab Kuressaare jahisadamat

Seni on Muhu väina regatt tihti külastanud Roomassaare sadamat ning viimased kaks aastat ka Kõiguste sadamat, kuhu minnakse ka tuleval aastal. Regati direktor Agnes Lill ütles, et ikka proovitakse külastada ka uusi sadamaid ja seekord on selleks Kuressaare. Kuna Kuressaare jahisadama süvis on nii madal, et suurimad jahid sinna ei pääse, jääb varusadamaks Roomassaare. Jaanis Prii Saaremaa Merispordi Seltsist arvas, et ligikaudu kümme jahti peab ehk Roomassaare sadamasse minema.