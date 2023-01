ANNELY HOLM ⟩ Pärandkoosluste väärtust ei saa mõõta vaid "aga mulle ei meeldi" tasandil!

Pärandkoosluste – niitude ja karjamaade – taastamise ja hooldamise looduskaitseline eesmärk on säilitada neile omaste liikide elupaik, et liigid välja ei sureks.

Paljud Eesti niiduelupaikade liigid kannatavad juba praegu väljasuremisvõla käes. Ehk nad on praegu küll niitudel alles, aga nende pikaajaliseks püsimajäämiseks on niitude pindala juba liiga väike. Väljasuremine on juba tegelikult otsustatud.