Elektrilevi peab lõpetama saarlaste nörritamise

Aasta lõpus olime siin hädas suure lume ja suure pimedusega. Nüüd on sellest varsti peaaegu et kuu aega möödas. Kui probleem oli käes, siis lubasid kõik üsna kõrgel tasandil, et nüüd võetakse midagi ette ja arutatakse läbi, mida edaspidi teha ja kuidas selliseid kahjusid miinimumini viia. Tean, et oled viimastel päevadel selle küsimusega väga tõsiselt tegelenud. Mis seis siis hetkel on?