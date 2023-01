Tagavere küla Kuivastu magistraali ääres toimib nagu vene nukk Matrjoška. Ühe nime taga peidab end kokku seitse küla ja kirsiks tordile on Koigi raba.

Kirjatükk selle kohta, et Tagavere külavanem Astrid Vaba esindab lisaks ka Arju, Kareda, Kuninguste, Salu, Koigi-Väljaküla ja Imavere küla, käis leheveergudelt läbi mitu aastat tagasi. Raasugi pole vahepeal muutunud.

“Meil ei ole Tagavere, meil on piirkond,” räägib Tagavere poe juhataja Mirja Tiitma umbes kahesaja elanikuga piirkonnast. Räägitakse, et kunagi kandsid kõik seitse küla Tagavare nime. Isegi kui see pole tõsi, ollakse meelsasti ühes pundis.