UPUTUSE OHVRID ⟩ Vaata, kui palju saarlased on saanud kahjuhüvitist

"Kodukindlustus kaitseb inimese vara erinevate ootamatuste vastu. Viimased aastad on näidanud, et iga paari kuu tagant käib Eestist üle suurem torm, mis kahjustab erinevaid hooneid," kommenteerib If Kindlustuse varakahjude grupijuht Lauri Nõu kodukindlustusega seonduvat.