RETSEPTID ⟩ Sajanditetagune köögikunst tänases kuues

Taluperemees Vello Kaasen on küll rohkem tuntud oma käsitöö, eriti vahvate lambajäride poolest, kuid viimastel aastatel tegelenud kaubanduslikes mõõtmetes ka koduleiva valmistamisega. Kusjuures pagariameti sai ta külge seitse aastat tagasi tänu Saarte Häälele. Nimelt lõi Vello kaasa ajalehe korraldatud koduleiva konkursil, kus pälvis Saarte Sahvri lemmiku tiitli. Kuna meie plaan nägi ette just koogi küpsetamise, siis süstis Vello köögikogemus kõvasti lootust, et seekordne kulinaarne katsetus ei ole juba eos määratud läbikukkumisele.