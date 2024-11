MART LOIK räägib, et hetkel on Sikassaares käsil restaureerimistööde teine etapp, mille käigus asendatakse peahoone pehkinud puit ja restaureeritakse uksed-aknad, sokkel ning fassaad.

Aeg-ajalt on Saarte Hääles ilmunud lood lagunevatest mõisatest Saaremaal. Nende omanikud on kas väljamaal või pole neil piisavalt raha, et mõis korda teha. Kuid vahel hakkavad asjad siiski arenema.