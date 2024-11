“Kõigepealt ma ei uskunud – küsisin üle, ega see mingi nali pole,” tunnistab tagasihoidliku loomuga rahulik mees, aasta isa Janno Tuulik, kui küsin, milline oli tema esimene reaktsioon naiskodukaitselt kõnet saades. Kuuldut, et just tema on tänavune Saare maakonna aasta isa, pidi Janno enda sõnul veidi seedima.