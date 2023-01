GALERII JA VIDEO ⟩ Mullutu Motorsport – kolm meest ja kiire kollane murutraktor

„2019. aastal käisime Mõisaküla päevadel, mille raames toimus igasuvune murutraktorite kestvuskrossi etapp, mida vaadates tekkis mõte, et võiks omale ka traktori ehitada - saaks ka teistega koos sõita,“ räägivad Toivo ja Keit, kuidas nad leidsid tee murutraktorite rallini, tõdedes, et Eestis on murutraktoritega võidu sõitmine võrreldes muu maailmaga pigem vähe levinud ala. „Kuskil 60ndate lõpus hakati Inglismaal võidu muru niitma ja nii see ala olla alguse saanud,“ on Toivo uurinud. Ta lisab, et spordiala on eriti populaarne inglaste, ameeriklaste ja austraallaste seas.