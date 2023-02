Olümpiasangari käe all treeniv Risto Lillemets enne tähtsat võistlust: "Ootan kõiki seitset ala"

Eesolev mitmevõistlus on kergejõustiklase jaoks äärmiselt tähtis, sest sellest oleneb päris palju – kas ta pääseb märtsis toimuvatele Euroopa sisemeistrivõistlustele või mitte.

Sügisel treenerit vahetanud ning Eesti olümpiasangari Erki Noole käe alla sportima läinud Lillemetsa sõnul on uue treeneriga klapp hea ning treeningud on sujunud hästi.

Millist ala Risto aga enim ootab ja milles ta on võrreldes eelmise aastaga paremaks muutunud?

"Kusjuures kõiki seitset ala ootan isegi," sõnas Lillemets positiivselt. "Ja ma arvan, et kõik need seitse on ka mõnevõrra kindlamad," kirjeldas ta oma praegust tunnet.