Reede tuleb kaugeneva madalrõhkkonna ja tasapisi tõusva õhurõhu foonil üksikute lumehoogudega. Öösel puhub mõõdukalt tugev loode- ja põhjatuul, päeval pöördub läänekaarde ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1..-6°C, saartel vastu Läänemerd on päeval 0°C ümber.

Laupäeval jääb kõrgrõhuvöönd Eesti kohale. Ilm on rahulik ja suurema sajuta, on vaid üksikute kergete lumehoogude võimalus. Õhutemperatuur on öösel saartel ja läänerannikul -1..-4, mandri sisealadel -5..-10°C, päeval -1..-6, saartel vastu Läänemerd võib tõusta +1°C-ni.