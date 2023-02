MAAILM ⟩ Euroopa on katastroofi äärel, põhjaveevarud vähenevad

HOIATUS: Satelliidid Tom ja Jerry on teineteist jälitanud juba 15 aastat. Grazi tehnikaülikooli professori Torsten Mayer-Gürri sõnul näitavad neilt saadud andmed, et Euroopat võib lähiajal tabada tõsine pikem põud, kuna põhjaveevarud on vähenenud.

Foto: MeinBezirk.at