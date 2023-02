Kui soovid anda oma panuse murede lahendamisel ja kaasa rääkida liikumisvõimaluste parandamisel Saare maakonnas, siis on võimalus osaleda vestlusringis.

Vallavalitsus uurib, millistest liikumisvõimalustest tuntakse puudust ning millised on takistused ja motivaatorid liikumisel. Eriti oodatud on arvamust avaldama need, kes viimasel ajal füüsiliselt aktiivsed ei ole olnud.