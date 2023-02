ÕNNELIK PÄÄSEMINE ⟩ Kahlamispükstega kalastaja pääses napilt eluga: "Nuga päästis mind!"

Meres kahlamispükstega kukkuda tähendab aga seda, et jalad ei ole enam põhjas, seega püsti saamisega on tükk tegemist.

Mõlemad püksisääred said pikad ja sügavad lõiked, samuti ka all olnud dressid, õnneks ise viga ei saanud. Minu lõikamise otsus tuli sellest, et sain aru, miks jalad põhja ei lähe - pükstes on õhk sees. Kui aga need lõhki lõigata, pääseb õhk välja ja vesi sisse.