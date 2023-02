SAARLANE ⟩ Kaido Kuusküll valib uhke Türgi villa asemel alati Tõnija kodutalu

“Villas” õnnestus saarlasel saada vaatajate lemmikuks ning see on toonud talle mitmeid häid pakkumisi nii siin- kui sealpool Väinamerd. Olles aga hingega Saaremaal, proovib Kaido saatest tulnud tuntust rakendada pigem siin.

“Ma olen tõesti kogu aeg pigem Saaremaal. Tallinnas käisin eelmise aasta lõpus palju “Villa” ürituste pärast ning nooremana olen ka ringi rännanud, aga mu süda on Saaremaal, siin on kodu ja koht, kus tahan olla,” räägib Kaido, märkides, et üks koht, mis talle Eestis veel meeldib, on Pärnu, kuna see on Kuressaarele sarnane – suvel melu täis ja talvel rahulik. Sinna võiks ta enda sõnul tulevikus suvekodu soetada.