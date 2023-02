IGALE LAPSELE HOMNE ⟩ Saaremaa poiss sai ajukasvajast priiks

2020. aasta maikuu viimastel päevadel sattus 7-aastane Kaspar kodulinnas Kuressaares erakorralise meditsiini osakonda. Sellele eelnes nädala jagu peavalu ja oksendamist. Ning siis kukkus perele sülle ootamatu ja hullim diagnoos – pisikesel poisil diagnoositi ajukasvaja.

Järgnes keemiaravi ja pikad haiglapäevad.

Jaanuaris 2021 kontrolluuringul kahjuks oli näha hoopis kasvaja suurenemist ja muudeti keemiaravi. Vaatamata ravi muutusele oli juulis 2021 näha kasvaja endist kasvamist.

Seoses sellega, et kasvaja on keemiaravile tundetu, vajas poiss ravi jätkamist prootonkiiritusraviga Aarhusi Ülikooli kliinikus Taanis.

Planeeritud ravi rahastas Eesti Haigekassa, kuid majutus- ja transpordikulud tuli perel endal maksta. Appi tuli Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit ja võttis need kulutused enda kanda.

"Täna on meil kõigil põhjust rõõmustada ja saame tõdeda, et mitte kunagi ei saa jätta usku ja lootust. Kaspar on meie IME ja seda aitasite Teie, armsad sõbrad, luua," rõõmustab Pardiralli.

Noorhärral eemaldati Tallinna Lastehaiglas port (väike konteiner, mis paigaldatakse kirurgilisel teel rindkerele naha alla ning mille küljest lähtuv veenikateeter on suunatud ülemisse tsentraalveeni. See on vajalik ravimite, vereanalüüside võtmiseks, vereülekanneteks).

"Meie maailmas tähendab pordi eemaldus seda – RAVI ON LÄBI. Ja läbi on ta seepärast, et täna on kange Saaremaa kutt terve! Hüvasti ajuvähk!" hõiskab Pardiralli.

Kui Taani haiglas kaunistati Kaspari viimasel ravipäeval protseduurideruum kuldsete lintidega, siis Pardiralli tunnustas Kasparit pordi eemaldamise päeval liidu poolt “Olen vapper kruusiga” ja vapruse rinnamärgiga.