TOIT ⟩ Südamega tehtud sõbrapäevakommid

Kuressaare teatri kohviku Remark perenaine Leena Mölder on käsitöökomme valmistanud juba kaua. "Teatri kohvikus olen ma tegutsenud aastast 1999. kui teatrimaja avati – ei mäletagi täpselt, millal ma kommidega alustasin, aga see oli ammu, 15 aastat tagasi äkki," räägib teatriarmastajaid nägupidi teadev kommimeister Leena. Tema arvates on kommide meisterdamine ühest küljest meditatiivne, teisest küljest tüütu – tekib hunnik musti nõusid ja aega kulub palju. Seda muidugi siis, kui teha komme suures koguses ja palju erinevaid sorte, nagu teeb Leena. "Enamasti teen ühel päeval kommide põhjad valmis, järgmine päev, kui mass on jahtunud ja õiges konsistentsis, voolin, katan tempereeritud šokolaadiga ning kaunistan," kirjeldab ta, lohutades, et sõpradele väikses koguses komme tehes piisab ka ühest päevast. Siiski peaks arvestama julgelt kolme tunniga, et kommipõhjadel oleks aega jahtuda ja taheneda.