Külavahelood ⟩ Hinnatõus teeb küll meelehärmi, aga külainimesed ei virise

Kailuka elanik Riina Tärn annab kuulajaile ülevaate ka seltsitegevusest, öeldes, et seltsimaja juurde on rajatud laste mänguväljak. Suvel saab külaväljakul nautida kontserte või teatrietendusi. Publiku jaoks on paigaldatud istepingid, taamal on külakiik, Lavka ootajad saavad katuse all istudes külauudiseid üksteisele pajatada ja maailma asju arutada.