Tsiteerin: “Järjepideva ja tulemusliku tegevuse eest vabatahtliku merepääste arendamisel.” Vapimärk on ikka uhke asi, sest ega neid meil nii väga palju jagatud ei ole ja selleks peab ikka kõvasti olema vaeva näinud?

No selle kohta on öeldud ka hull ja järjepidev (muigab). Aga tõesti – 10 aastat on seda vankrit veetud ja nüüd enam ei saa ree pealt kuidagi maha.