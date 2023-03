Sadamakaptenid ⟩ "Üllatavalt palju kuulsime hämmeldust, kui lähedal me ikkagi Rootsile oleme!"

Saarte Liinid vahendab sotsiaalmeedias, et Rootsis toimuv mess on sarnase suuruse ja olemusega üritus, kui mõned nädalad varem toimunud Helsingi paadimess. Puudu on vaid kalameestele mõeldud pinnad - neile korraldatakse Rootsis päris oma mess.

Kui Soomes toimuval messil kohalolek on kohustuslik, kuna see on suurim meritsi reisivate väliskülaliste lähteriik, siis Rootsi messil Eesti ja Läti sihtkohaturundus on mõneti isegi olulisem.