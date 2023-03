Vabatahtlikud seltsilised peletavad eakate üksildust

9. märtsil said Kõljala külamajas tervisepäeval kokku eakad inimesed ja vabatahtlikud seltsilised. Osalevad ju saarlasedki Eesti külaliikumise Kodukant projektis, mille eesmärk on leida inimesed, kes soovivad eakatele ja erivajadustega inimestele seltsi pakkuda, nendega juttu rääkida või näiteks üritustel käia. Sellist kogukonnapõhist mudelit testitakse Saaremaal just Kõljala külamajas.