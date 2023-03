Aira Meos, Muhus Koguval tegutseva Vanatoa taluhotelli perenaine: Olen kuulnud, et sellise maksu kehtestamisest on räägitud, aga pole sellesse süvenenud. Ma ei lase ennast sellest häirida – igasuguseid makse ju kehtestatakse. Kas ja kuidas see saarte külastatavust mõjutaks, eks sellele oskaks kõige paremini vastata külastajad ise.