MAAILM ⟩ Kõrges eas Rupert Murdoch purjetab taas abielusadamasse

Mitmete meediaväljaannete omanik Rupert Murdoch on teinud uudiste loomise oma elukutseks. Nüüd on ta taas sattunud ajalehtede esikülgedele. Seekord puudutab uudis tema eraelu. Hiljuti oma järjekordset sünnipäeva tähistanud Murdoch ütles, et kavatseb uuesti abielluda.