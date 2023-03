Saare Kõmin ⟩ Demineerijad on sel kevadel Saaremaal suurendatud jõududega

Eelnevate aastate kogemuste põhjal võib öelda, et demineerijate kõige töisem periood aastas on kevad, kui on suurim võimalus leida loodusest lõhkekeha. On teada, et Saaremaal toimusid II maailmasõja ajal ägedad lahingud, millest jäi maha palju lõhkematerjali ja mida jätkuvalt päevavalgele tuleb.