Näituse kataloogi eessõnas kirjutas ta, et viimastel aastatel on puhkenud teravad vaidlused seksuaalse vägivalla teemal katoliiklikus kirikus. See omakorda on aga päevavalgele toonud mitte ainult võimu kuritarvitamise küsimuse kirikus, vaid ka väga keerulise probleemi, mis puudutab katoliku kirikus tegutsevate inimeste suhtumist kehalisusse ja kehalistesse ihadesse üldse.