Päästeamet paneb keldrite korrastamisele õla alla

Päästeameti juht Margo Klaos ütles neljapäeval rahvusringhäälingus, et pilootprojekti raames on korteriühistutel võimalus taotleda toetust, et päästeameti ja Tallinna tehnikaülikooli näpunäidete järgi oma keldreid tugevdada, hankida generaatoreid. “Inimeste endi panus oleks see, et nad teeksid keldrid tühjaks liigsest kolast, mida pole tarvis seal hoiustada,” lausus Klaos.