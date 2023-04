MAAILM ⟩ Hiina ei toeta enam Jaapani nõudeid Kuriili saartele

Anonüümsust palunud infoallikas teatas, et hiljutise riigivisiidi ajal Venemaale ütles Hiina RV esimees Xi Jinping, et Kuriili saarte vaidluses on Hiina erapooletu ega toeta kumbagi poolt. Kyodo News annab teada, et sellise avaldusega otsustas Peking liikuda neutraliteedi suunas ja loobus seisukohast, mille 1964. aastal võttis vastu kommunistliku Hiina rajaja Mao Zedong. Mao arusaamade kohaselt kuulusid Kuriili saared kindlalt Jaapanile.