PPA peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes Egert Belitšev tõdes, et tänane olukord maailmas ja julgeolekukeskkond on üksjagu keeruline, mistõttu on äärmiselt oluline hoida ühendust enda partnerriikidega selleks, et arutada koostööpunkte ja võimalusi, kuidas muutuvas keskkonnas toime tulla.