"Vallavanem Tuisk on öelnud, et avalik WC on talvel kinni, sest vesi külmub ära, kuid mis siis nüüd viga on?" ei mõista kodulinna pargis tugevat uriinilõhna tundnud kodanik. "Inimesed teevad oma hädasid ikka, vaatamata kinnisele tualetile, lisaks asub kohe kõrval ka laste mänguväljak."