"Möödunud talve tormidest tingitud elektrikatkestused näitasid, kuivõrd habras on saarte varustuskindlus. Majapidamised, ettevõtted ja omavalitsused pidid päevi ilma elektrita toime tulema - see pole aktsepteeritav. Tulevikus peab riik elektrivõrkude kindlust maapiirkondades ja saartel paremini tagama, aga neid puudujääke pole võimalik koheselt likvideerida. Seepärast lõimegi toetusmeetme, mille abil kohalikud omavalitsused saavad soetada elektrigeneraatoreid ja muud vajalikku, et selliste elektrikatkestuste korral paremini toime tulla," ütles siseminister Lauri Läänemets.