Kuressaare Linnajooksul on viimasel kahel aastal olnud kasutusel medal, mille üldine kujundus on inspireeritud kunagisest Kuressaare linna Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku logost.

Medalil on kujutatud Kuressaare linna siluett, millelt on leitavad nii linnus, kirikute tornid kui ka veetornelamu. Uuendusena on medali keskel esile toodud Saaremaa Veski 3D kujutis ning kujundaja idee oli, et edaspidi võiks igal aastal kujutada medalil Kuressaares või Saaremaal üldtuntud objekte.