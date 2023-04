Kõrgushüppevõistlusel mälestati Richard Fosbury

Aga miks just Fosbury mälestuseks? Teatavasti lahkus Richard Fosbury meie hulgast alles hiljuti märtsikuus ja kuna ta oli olümpiavõitja ning uue hüppestiili leiutaja, siis tuli mõte teadvustada Fosbury ka noorte kergejõustiklaste hulgas. Arvestades seda, et praegu on kergejõustikus nn üleminekuperiood ja võistlusi vähe, siis soovisime tuua veidi vaheldust treeningutesse ja korraldasime kõrgushüppe võistluse, kus võitjate auhindadeks olid Dick Fosbury autogrammiga raamitud pildid.

Võistluse eel toimus lühike Fosbury tutvustav loeng. Fosbury (06.03.1947 – 12.03. 2023) oli USA kergejõustiklane, elukutselt insener. Ta leiutas floppstiili, milles hüppaja läheneb latile seljaga. Flopp võimaldab latti ületada nii, et keha raskuskese ei tõusegi lati kõrgusele. See ongi selle hüppestiili võti. 1968.a. kui Endel Tustit oli keskkooli lõpuklassis, ilmus spordilehes lühike lõik, et USA-s on kõrgushüppaja, kes ületab lati selg ees.