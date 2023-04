Vembumees Einar Kuuse elu nagu kassahitis ⟩ "Toppisin kilekotid taarat täis, käisin mööda Tallinna ringi ja lasin sõbral end filmida"

Siit on ta ka laia maailma lennanud, kuid kaks asja on tema juures kindlad kui aamen kirikus – filmindust ei jäta ta iial ja Saaremaa on tema jaoks alati kodu. Kuressaares sündinud, veetis Einar poole oma lapsepõlvest Turja külas, poole hoopis Rootsis, Stockholmi lähistel ja ka Stockholmis, kuhu ta pooleaastaselt Nõukogude Liidu lõpus emaga kolis, kui armastus sundis ema Einari isale järgnema.