Toidutootjatel on praegu õige aeg taotleda Pääsukesemärki

„Eesti toiduohutuse ja toidu puhtuse tase on väga kõrgel tasemel. Euroopa Toiduohutusameti viimase uuringu järgi kuulub Eesti päritolu toit Euroopa Liidu riikide kõige puhtamate hulka, rääkimata võrdlusest enamuse kolmandate riikide toodanguga. See on ka üheks põhjuseks, miks toidutootjad peaks tarbijale märku andma oma toodete kõrgest kvaliteedist,“ kinnitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja toiduvaldkonna projektijuht Janne Viisma. „Kui toote tooraine on eestimaine ja toode on valmistatud Eestis, siis on Pääsukesemärk selle info edastamiseks sobivaim toidumärgis,“ lisas ta.