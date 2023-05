AJA LUGU ⟩ Vabadik pole kapstauss! Hoidke end huntide eest lambanahas!

1923. aasta 28. aprilli Meie Maa on suures osas täidetud valimisreklaami ja propagandaga. Tööerakond kuulutab esiküljel: “Ärge laske ennast võrgutada sotsidest ja neist pahemal pool seiswatest erakondadest, kes Teile palju lubawad — Wenemaa eeskujul tasuta wõtta ja tasuta anda, kuid tegelikult midagi ei suuda teha! Põllumeeste kogud, kristlikud, rahwuswabameelsed ja rahwaerakond kaitsevad suurnikkude huwisid, tahawad asunikkud suurte maksude all ära kägistada, et seega meie maareformile surma hoopi anda. Nad tahawad mõisnikkudele mõisate eest miljardid tasu maksta. Tööerakond on, kes pahem- ja parempoolseid waos hoiab, kes demokraatlise korra maksma paneb.”