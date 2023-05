Lapsed ei ole riigi kokkuhoiukoht

Eestis on sündivus rekordmadal, ilmselt tulenevalt nii geopoliitiliselt kui ka majanduslikult ebakindlast olukorrast. Selleks aga, et meil oleks Eesti, kus elada ja õppida ning mida arendada, on vaja IGA sündivat last. Ja last, kes soovib suureks saades jääda sedasama armsat Eestit edasi viima. Kui aga potentsiaalsetele lastevanematele antakse signaal, et riigi raha jagamise mõistes ei ole lapsed olulised, ei sünni ka esimest last, rääkimata teisest. Ja see, kellel on juba üks laps või kaks, ei too siia ilma kolmandat, kes oleks vajalik Eesti rahva jätkusuutlikkuseks.