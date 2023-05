Aasta esimesed beebid said sünnikirjad

Kultuurikeskusse oli kutsutud 37 uut ilmakodanikku, kelle sünd on rahvastikuregistri järgi registreeritud Saaremaa vallas jaanuarist märtsini. Ent oodatud olid ka need pered, kes polnud varasemal peol mingil põhjusel osaleda saanud. Neist üks oli väike viiekuune Alex Avtonomov , kes koos ema Natalja Tshari ja isa Andrei Avtonomoviga end nüüd kenasti peole sättinud oli.

“Alex sündis jõulude aegu, 24. detsembril, ja nagu näete, kasvab nii mis mühiseb,” vastab isa Andrei, kui küsime, kuidas pisikesel pidulisel seni kasvamine läinud on. Andrei, kes on ka ise siin sündinud, leiab, et Saaremaa on lapse kasvatamiseks hea rahulik koht: “Oleme kõigega väga rahul.”