MÕNUS ⟩ Nädala lõpuks kisub ilm üsna suviseks

Teisipäeval liigub kõrgrõhuala kese veidi kagu poole, kuid katab endiselt Baltimaad. Ilm on vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub mõõdukas ja nõrk edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel -1..+7, päeval 13..17°C, jahedalt veepinnalt puhuva tuulega rannikul jääb 10°C ümbrusesse.

Kolmapäeval ja neljapäeval ilmakaardil märkimisväärseid muudatusi pole. Kõrgrõhkkonna serv püsib jätkuvalt üle Eesti ja ilm on sajuta. Lõunakaare tuul on nõrk. Õhutemperatuur on kolmapäeva öösel 0..+6, neljapäeva öösel 2..8, päeval tõuseb 14..19°C, briisituulega rannikul veidi madalam.