Teenindussektoris töötav 50-ndates aastates mees rääkis Eesti Lotole, et hoolimata sellest, et tal oli enne võidu vormistamist aega oma võidusummaga harjuda, ei adu ta siiani päriselt summa suurust. Lotot on mees mänginud juba sellest ajast alates, kui peamine lotomäng oli Sprint. Korra varem on ta saanud ka natuke suurema võidusumma, võites lotoga krooniajal 900 krooni.