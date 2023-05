Kraanivesi ei kõlba veel juua ⟩ Kuressaare avab avalikud joogiveepunktid

Punktid on avatud iga päev kuni probleemi lahenemiseni kell 10–20. Joogivee saamiseks tuleb kaasa võtta oma anum:

Samuti jagatakse reedel ajavahemikus kell 10–­­15 pudelivett (5-liitrised kanistrid) Saaremaa vallavalitsuse hoones aadressil Lossi 1, Kuressaare. Kokku on 300 pudelit, ühe leibkonna kohta antakse üks pudel.

Kuressaare haridusasutustele on vallavalitsus viinud selle nädala jooksul pudelivett ja seda tehakse nii kaua, kuni proovid kinnitavad, et veega on kõik korras.