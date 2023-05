JUHEND ⟩ Keerame Kuressaares kõik oma veekraanid viieks minutiks lahti! Nüüd ja kohe

"Hetkel on Kuressaare Veevärk torustike puhastusprotsessiga jõudnud faasi, kus Kuressaare veevõrgu pea- ja jaotustorustikud on eelduslikult puhtad.

Selleks et bakterioloogilisest nakkusest lõplikult vabaneda, on vajalik läbi viia veetorustiku loputus ka kinnistute ning hoonete siseselt. Selleks palume kõigi meie tarbijate aktiivset kaasabi ja loputusprotsessi võib alustada koheselt.

Juhime siinkohal tähelepanu, et loputuse positiivne mõju ilmneb alles lähipäevil. Seni palume keetmata vett joogiks mitte veel tarvitada. Sellest, et tarbevesi täiesti ohutu on, anname eraldi ja täiendavalt teada. Alljärgnevalt on toodud kõige lihtsamad soovitused, mida tarbijad võiksid seejuures järgida: